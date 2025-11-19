نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة مرتقبة بين الزمالك ومحمد السيد لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حدث تواصل بين عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بنادي الزمالك، ومحمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية لتحديد موعد لعقد جلسة حاسمة مع اللاعب لتجديد عقده واللاعب رحب وجاري تحديد موعد الجلسة مع أحمد يحيى وكيله.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، هناك رغبة مشتركة بين الطرفان على تجديد التعاقد، حيث توجد مرونة لتقارب وجهات النظر.