فاتك جعبوب يحصد برونزية الوثب العالي وعلي البلوشي يتأهل لنهائي 200 متر

فـي دورة التضامن الإسلامي

رسالة الرياض من أحمد السلماني:

تألّق نجم منتخبنا الوطني لألعاب القوى فاتك بن عبدالغفور بيت جعبوب في منافسات الوثب العالي، بعدما توّج بالميدالية البرونزية مستحقّة في نهائيات المسابقة، ليُهدي سلطنة عُمان ميدالية اخرى ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة المقامة في الرياض. وجاء تألق جعبوب بعد منافسة قوية شهدتها مسابقات الثلاثاء، حيث قدّم مستويات ثابتة ومثالية مكّنته من اعتلاء منصّة التتويج، ليعكس التطور الكبير لرياضة ألعاب القوى العُمانية. وعبّر لاعبنا عن سعادته بهذا الإنجاز قائلًا: «طموحي كان الذهبية، إلا أن لكل بطولة ظروفها. بذلتُ أقصى ما أستطيع، والمنافسة كانت شديدة، ومع ذلك تمكنت من الفوز بالبرونزية في هذه الأيام الوطنية. أهدي هذه الميدالية إلى البلاد كلها قيادة وحكومة وشعبًا تواقًا للتفوق.» وفي مسابقات المضمار، خرج العداء محمد السليماني من تصفيات سباق 800 متر، رغم محاولاته القوية في مواجهة نخبة عدائي الدول المشاركة. فيما خطف العداء المتألق علي البلوشي الأنظار مجددًا، متأهلًا إلى نهائي سباق 200 متر بعد أن حقق المركز الأول في مجموعته بزمن مميز بلغ 20.88 ثانية، ليواصل حضوره اللافت بعد ذهبية 100 متر التي أهدى فيها سلطنة عُمان فخرًا كبيرًا مع بداية البطولة. وعلى صعيد المبارزة، ودّعت البطلة جنى الشرجية منافسات سلاح الإيبيه من الدور ربع النهائي، وذلك بعد بداية قوية تخطّت فيها مواطنتها سلمى الدغيشية بنتيجة 15–6، قبل أن تخسر مواجهتها الثانية أمام الأوزبكية سيفارا رخيموفا 15–9 في لقاء قوي تكتيكيًا وبدنيًا. وتتواصل مشاركة لاعبي منتخبنا في مسابقات المبارزة خلال الأيام المقبلة، وسط طموحات بزيادة الحضور العُماني على منصّات التتويج في الرياض 2025.