منتخبنا يخسر أمام ساحل العاج وغياب شبه تام فـي الشوط الأول

فـي تجربته الأخيرة قبل لقاء الصومال بملحق كأس العرب

تغييرات «كيروش» أعادت الثقة للاعبينا فـي الشوط الثاني.. واليوم العودة للتدريبات

متابعة ـ صالح البارحي :

أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباراته الودية الأخيرة أمام ساحل العاج والتي تأتي في إطار استعدادات الأحمر لمواجهة الصومال بالمرحلة التأهيلية لكأس العرب بالخسارة بهدفين نظيفين للفريق الضيف ، وذلك في المباراة الودية الدولية التي أقيمت في الساعة السابعة مساء أمس الأول على ساحة ستاد السيب الرياضي رفقة حضور جماهيري جيد ، المباراة جاءت بسيطرة شبه كاملة للضيوف في الشوط الأول والذي تمكن من خلاله تسجيل هدفي المباراة كلا من فاكون بايو في الدقيقة (9) برأسية متقنة في حلق المرمى ، وجان-فيليب كراسو بعد تمريرة رائعة من فاكون بايو عند الدقيقة (25) ، فيما تحسن أداء منتخبنا في الشوط الثاني بعد التغييرات التي أجراها كارلوس كيروش على التشكيلة التي خاضت الشوط الأول ، والحال نفسه لدى منتخب ساحل العاج ، إلا أن النتيجة لم تتغير رغم حصول المنتخبين على عدد من الفرص لتغيير النتيجة لكنها باءت بالفشل . وبصافرة نهاية هذه المباراة ، يكون منتخبنا الوطني قد أنهى مواجهاته الودية التي يتهيأ من خلالها لمواجهة الصومال ، حيث بدأها بمباراة السودان مساء الجمعة الماضي وإنتهت بفوز الأحمر بهدفي زاهر الاغبري والمنذر العلوي ، وبالتالي سيكتفي كيروش بالتدريبات اليومية قبل المغادرة إلى قطر لتكملة الاستعدادات ووضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الصومال التي لا تقبل القسمة على إثنين إطلاقا ، فإما نكون وسط مونديال العرب أو نكون خارجه وهو أمر يستحق التضحيات بعيدا عن أي جوانب وهفوات أخرى من كافة الأطراف المعنية بالامر .

الأخطاء تتواصل

لا زالت الأخطاء القاتلة في الخط الخلفي لمنتخبنا تتواصل بشكل واضح ولم تجد الحل الناجع لتخطيها بالشكل المثالي الذي يسمح لنا بأخذ جرعات أكبر من الثقة قبل المواجهة المفصلية مع الصومال ، وكادت تلك الأخطاء في الشوط الأول أن تكلفنا نتيجة كبيرة في شباك إبراهيم المخيني لولا سوء تصرف لاعبي ساحل العاج مع عديد الكرات بشكل مثالي ، منتخبنا في الشوط الأول فقد الكثير من ملامحه التي إعتدنا عليها ، وظهر تائها في الملعب وبدون أنياب ، وكثرت أخطاء التمرير بين لاعبيه ، فكانت الكرة تقطع من منتخب ساحل العاج من أجل أن تعاد له بتمرير خاطئ من لاعبينا ، وعلى الرغم من التحصينات التي دخل بها كيروش المباراة بتواجد الثلاثي غانم الحبشي واحمد الخميسي وثاني الرشيدي في عمق الدفاع إلا أن الهدفين أوضحت أن الاتكالية في الرقابة أو القيام بالدور الدفاعي المطلوب كانغائبا بين الثلاثة ، لذلك سجل لاعبي ساحل العاج الهدفين بكل ثقة وبدون مضايقة خاصة بعد ظهور ثغرات كبيرة في مركز الظهيرين سواء من ناحية محمود مبروك الذي كان غائبا في الهدف الثاني بعد أن تجاوزه لاعب ساحل العاج بكل هدوء ولعب عرضية نموذجية بداخل المنطقة الخطرة ، وغاب كذلك يوسف المالكي عن التمركز الصحيح في الهدف الاول ليلعب عمر دياكيتي كرته بكل هدوء على رأس فاكون بايو بدون اي مضايقة .

عموما ، المباراة كشفت الكثير من الجوانب السلبية وكذلك الإيجابية على حد سواء ، وبات على كيروش سرعة تلافي الأخطاء التي أصبحت تتكرر وتحرمنا بشكل واضح من الهدف المرسوم في عديد المناسبات ، إلا أنني في ذات الوقت يجب علي أن أسجل اعجابا بقوة الالتحام والصراعات الفردية للاعبينا مع لاعبي ساحل العاج وهو ما يجب أن يكون ظاهرا بشكل شبه رئيسي في مباراة الصومال التي نحتاج فيها إلى هذه القوة البدنية والالتحامات مع لاعبي الصومال ، وعلينا أن نتجنب اللعب الطويل والكرات العالية التي لم ولن تخدمنا أمام الصومال بسبب طول القامة والصلابة المعروفة عن الكرة الافريقيه ، وعلينا اتباع اللعب السهل الممتنع ولعب الكرات الأرضية ونقل الكرة بشكل أسرع حتى نستطيع تحقيق مبتغانا من مباراة الملحق.تشكيلة الأحمردخل منتخبنا المباراة بتشكيلة مكونة من إبراهيم المخيني في حراسة المرمى واحمد الخميسي وغانم الحبشي وثاني الرشيدي ويوسف المالكي ومحمود مبروك في خط الدفاع وحارب السعدي ومصعب المعمري في وسط الميدان وجميل اليحمدي وناصر الرواحي على الأطراف وأمامهم عصام الصبحي مهاجما صريحا .

كيروش أجرى عدد من التغييرات في الشوط الثاني من المباراة ، فأدخل مصعب الشقصي وزاهر الاغبري ومحمد الغافري بدلا من محمود مبروك وعصام الصبحي وجميل اليحمدي ، ثم أدخل المنذر العلوي بدل ناصر الرواحي وسعيد العلوي بدل يوسف المالكي وعاهد المشايخي بدل مصعب المعمري .

أمس راحة

منح مدرب منتخبنا كارلوس كيروش لاعبو الأحمر راحة تامة يوم أمس ، ولم يخض الفريق أي تدريبات سواء صباحية كانت أم مسائية ، على أن يعاود الفريق التدريبات مساء اليوم في الفترة المسائية في الرابعة والنصف إن شاء الله تعالى ، علما بأن بعثة المنتخب ستغادر إلى الدوحة مساء الاحد القادم الموافق 23 نوفمبر ، وسيجري أول حصه تدريبية في الدوحة مساء الإثنين استعدادا لمواجهة الصومال مساء الأربعاء القادم .