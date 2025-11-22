فـي الدوري الإنجليزي: أرسنال لتعزيز صدارته على وقع ضغوط سيتي

لندن ـ أ.ف.ب: يسعى أرسنال لتعزيز موقعه في الصدارة وتلافي إهدار نقاط ثمينة في معركته لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 2004، عندما يلتقي جاره اللندني توتنهام اليوم في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويصبو مانشستر سيتي الثاني مواصلة ضغوطاته على «الجانرز» عندما يحلّ ضيفًا على نيوكاسل. ويملك فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا فرصة تقليص الفارق الى نقطة واحدة مع أرسنال على الأقل لمدة 24 ساعة، في حال فوزه على منافسه. وسيكون ليفربول حامل اللقب بأمسِّ الحاجة لحصد النقاط الثلاث بعد خمس هزائم في ست مباريات ضمن الـ«برميرليج»، عندما يستضيف نوتنجهام فوريست السبت أيضًا.

تُسلط وكالة الصحافة الفرنسية الضوء على ثلاثة عناوين رئيسة لمباريات نهاية الأسبوع:

يواجه الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال معضلة حقيقية تتعلق بكيفية إعادة ترتيب دفاعه أمام توتنهام في ظل غياب قلب الدفاع البرازيلي جابريال لـ»أسابيع» بسبب الإصابة وفقًا لما أعلن المدرب في مؤتمر صحافي.

برز الدولي البرازيلي بقوة في صلب دفاع الـ«جانرز» الذي تلقى خمسة أهداف فقط في 11 مباراة محلية.

وقال أرتيتا إن جابريال سيغيب لأسابيع بعد تعرّضه لإصابة في الفخذ خلال الفوز الودي للبرازيل على السنغال 2-0 على ملعب الإمارات الأسبوع الماضي.

ومنحت «أوبتا» للإحصاءات الرياضية «ريدز» نسبة 7 في المئة فقط للحفاظ على لقبه، لا سيما بعد هزيمته القاسية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة قبل التوقف الدولي. يواجه «الريدز» نظيره نوتنغهام فوريست، وهو الفريق الوحيد الذي هزمه على أرضه خلال الموسم الماضي، في ظل رغبة كبيرة من لاعبي الهولندي ارنه سلوت للخروج من دوامة الهزائم. وفي حين أن مشكلات ليفربول تبدو جليّة، تبقى المشكلة الأكبر في دفاعه المهزوز الذي استقبل هدفين على الأقل في ست من آخر سبع مباريات له في «بريميرليج».