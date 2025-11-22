مكتب المحافظ بطلا والخدمات الصحية وصيفا فـي ختام كروية الجهات الحكومية بجنوب الباطنة

الرستاق ـ من سيف الغافري:

اختتمت مؤخرا منافسات مسابقة خماسيات كرة القدم لموظفي الجهات الحكومية بمحافظة جنوب الباطنة في نسختها الثالثة، والتي نظمتها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة بمشاركة (16) فريقا، وتأهل للمباراة النهائية فريق مكتب المحافظ، وفريق الخدمات الصحية بجنوب الباطنة. أقيمت المباراة بالصالة الرياضية لمجمع الرستاق الرياضي تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة بحضور عدد مديري الجهات الحكومية والعسكرية والمسؤولين بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة.

وتابع راعي المناسبة والحضور المباراة النهائية التي جمعت بين فريق مكتب المحافظ ، وفريق الخدمات الصحية بجنوب الباطنة والتي انتهت بفوز فريق مكتب المحافظ بنتيجة (2/‏1).

وبعد نهاية المباراة قام راعي المناسبة بتكريم حكام اللقاء والمؤسسات الداعمة، وتوزيع الجوائز الفردية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب مهند الشبلي من فريق مكتب المحافظ وذهبت جائزة هداف المسابقة لأحمد الشهومي من فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ونال جائزة أفضل حارس بشار النوفلي من فريق الخدمات الصحية، وحصل هلال العدوي مدرب فريق مكتب المحافظ على جائزة أفضل مدرب، وحصل أحمد الخروصي من فريق إدارة التراث والسياحة على جائزة أفضل إداري.

ثم قلد سعادته لاعبي فريق المديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية، وفريق مكتب محافظ جنوب الباطنة بالميداليات الذهبية ثم تقدم قائد الفريق لاستلام كأس المسابقة.

وقال سيف بن مبارك المنعي مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة: سعداء بنجاح النسخة الثالثة من هذه المسابقة التي جمعت 16 فريقاً من مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة في أجواء تنافسية وأخوية مميزة، حيث تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين موظفي الجهات الحكومية، وتعزيز العمل الجماعي وبناء علاقات إيجابية بين المشاركين، مشيرا بأن المسابقة شهدت مستوى متميز في الأداء، وهذا يدفعنا لمواصلة تنظيم مثل هذه المسابقات التي تجمع بين الرياضة والعمل المؤسسي، ونتطلع إلى المزيد من المسابقات والبطولات التي تخدم الأهداف الرياضية والمجتمعية بالمحافظة.