نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر: الزمالك يواجه صعوبات استثمارية بسبب المديونيات وعدم الاستقرار الإداري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ ام بي سي مصر، إن الأهلي استفاد من أراضيه واستطاع إنشاء عدة فروع استثمارية تدعم النادي عقاريا، بينما لم يتمكن الزمالك من إنشاء فرعه الثاني بسبب عدم الاستقرار الإداري وحجم المديونيات الكبير.

وأضاف نصر أن سبب سحب الأرض رسميا كان طلب الزمالك مهلة 4 سنوات إضافية، ولم يتم تنفيذ أي شيء خلال هذه الفترة، مؤكدا أن هذه المدة كانت مخصصة للمنطقة الاستثمارية فقط، فيما تتعلق المنشأت الرياضية بمدة السماح التي منحها الرئيس.

وأوضح أن هناك سببا ثانيا معلنا لسحب الأرض، وهو شكوى قانونية تتهم المجلس بإهدار الأرض والمال العام، لكنه أشار إلى أن النادي حصل على موافقات لأفكار تخدم الأندية الشعبية وستكون نموذجية. وأكد نصر أن النادي لم يكن يسعى لإنشاء كمبوند، وأن الاتهامات الموجهة لرجال أعمال شرفاء غير صحيحة.

وأشار إلى أن الأرض تم تسليمها للزمالك في 2004، وكانت أرض مول العرب، وتم تعويض النادي بأرض بديلة في المنطقة الحالية، مضيفا أن الأرض لم يتم استغلالها منذ 20 عاما، والمجلس الحالي تصدى للمشكلة وحصل على مهلة من الرئيس وذهب لكل الجهات الرسمية، خاصة وأن النادي يعاني من ديون ومصاريف وقضايا بملايين الجنيهات.

وكشف نصر أن ديون الزمالك بلغت 2.5 مليار جنيه، منها مليار جنيه ديون سيادية، وأن المجلس منذ عامين كان يفكر في حلول للاستفادة من الأرض قانونيا، وقرر استثمار جزء منها لدعم النادي وسداد الديون، مع زيادة نسبة البناء من 5٪ إلى 10٪، وحصل على موافقات أفقية وراسية.

وأضاف أن الجزء الاستثماري سيستفيد منه أشخاص من خارج النادي، وتمت الموافقة مقابل 800 مليون جنيه، ودفع جزء منها وتم الالتزام بالعقود، لكنه أشار بأسف إلى أن الجهات المعنية لم ترفض المشروع من البداية، مما أدى إلى توقف التنفيذ بعد البدء فيه واستيراد أرضيات والتعاقد على 27 ملعبا للفريق.

واختتم نصر تصريحاته قائلا لو كانوا رفضوا من الأول كان المفروض يقولوا من الأول عشان نتحرك صح، ماكنش كل ده يحصل.