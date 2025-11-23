نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمواجهة القمة بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

البث المباشر لمواجهة القمة بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. يترقب عشاق كرة القدم مباراة قوية تجمع بين فريقي آرسنال وتوتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26. وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الجولة، نظرًا للتنافس الشديد بين الفريقين واهتمامهما بالمراكز المتقدمة في جدول البطولة.

آرسنال يتطلع لتعزيز صدارته

يستضيف ملعب "الإمارات" مباراة القمة بين الفريقين، حيث يسعى نادي آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لتحقيق الفوز وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري. الفريق اللندني يتصدر البطولة حاليًا برصيد 26 نقطة بعد تقديمه أداءً مميزًا خلال الجولات الماضية، ويأمل في الاستفادة من النتائج الأخيرة للفريق المنافس، خاصة بعد خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، لتعزيز فرصه في توسيع الفارق مع ملاحقيه.

من جانبه، يسعى توتنهام لتحسين مركزه في الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة. الفريق بقيادة مدربه يسعى لتقديم مباراة قوية على ملعب "الإمارات" للخروج بنتيجة إيجابية، وهو يعلم أن تحقيق الفوز خارج الديار سيكون بمثابة دفعة قوية لموسمه في الدوري الإنجليزي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتعد من أبرز اللقاءات التي ينتظرها الجمهور العربي والعالمي.

أما بالنسبة للبث المباشر، فسيكون متاحًا عبر قناة BEIN SPORTS HD 1، التي ستقدم تغطية شاملة لكافة أحداث المباراة، مع تحليلات فنية وتعليقات مباشرة لمتابعة مجريات اللقاء بدقة.

تعد هذه المباراة فرصة لكل من الفريقين لإثبات قدراتهما، سواء في تعزيز صدارة آرسنال أو تحسين موقف توتنهام في الدوري، كما يتوقع المتابعون أن تشهد المنافسة إثارة كبيرة في كل دقائق اللقاء، نظرًا للطموحات المختلفة لكل طرف وسعيهما لتحقيق الفوز بكل الوسائل الممكنة.