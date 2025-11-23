نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم: آرسنال وتوتنهام يتصدران الأحداث في المقال التالي

أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم: آرسنال وتوتنهام يتصدران الأحداث

أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم: آرسنال وتوتنهام يتصدران الأحداث.. تشهد الملاعب حول العالم اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، العديد من المواجهات المهمة في مختلف البطولات، يتصدرها اللقاء المنتظر بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في كأس الاتحاد الأفريقي. الجماهير الرياضية على موعد مع يوم حافل بالمنافسات المثيرة على مختلف المستويات القارية والمحلية.

مواعيد الدوري المصري وكأس الاتحاد الأفريقي

في الدوري المصري، يلتقي الاتحاد والجونة عند الساعة الخامسة مساءً على قناة ON SPORT 1، بينما يشهد ملعب كهرباء الإسماعيلية مواجهة قوية أمام زد في الساعة الثامنة مساءً على نفس القناة. كما يلتقي بتروجت مع الحدود في الساعة الثامنة مساءً على قناة ON SPORT 2، في مباريات تعد بالكثير من الإثارة والمتابعة الجماهيرية.

على صعيد البطولات الأفريقية، يلتقي فريق سيمبا مع بيترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا الساعة الثالثة عصرًا على قناة beIN Sports HD 8. أما في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فتقام عدة مواجهات مهمة تشمل اتحاد مانيما ضد عزام يونايتد وستيلينبوش ضد أوتوهو في الساعة الثالثة عصرًا على قنوات beIN Sports HD 6 وHD 5 على التوالي. كما يلتقي المصري مع كايزر تشيفز الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 6، فيما يختتم الزمالك مبارياته ضد زيسكو يونايتد الساعة التاسعة مساءً على نفس القناة.

أبرز مباريات الدوريات الأوروبية والعربية

في الدوري الإنجليزي، يتصدر لقاء آرسنال مع توتنهام هوتسبير الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1، فيما يسبق هذا اللقاء مواجهة ليدز يونايتد ضد أستون فيلا الساعة الرابعة عصرًا على نفس القناة.

أما في الدوري الإسباني، فيلتقي ريال أوفييدو مع رايو فاليكانو الساعة الثالثة عصرًا، بينما يحل ريال بيتيس ضيفًا على جيرونا الساعة 5:15 مساءً. وتشهد المباريات المتأخرة لقاء خيتافي مع أتلتيكو مدريد الساعة 7:30 مساءً، وإلتشي مع ريال مدريد الساعة العاشرة مساءً، جميعها على قنوات beIN Sports HD.

على صعيد الدوري الإيطالي، يلعب فيرونا ضد بارما الساعة 1:30 ظهرًا على AD Sports 1 HD، بينما يشهد اللقاء بين إنتر ميلان وميلان الساعة 9:45 مساءً قمة إيطالية ساخنة.

أما في الدوري السعودي، يلتقي الأخدود مع الشباب الساعة 5:05 مساءً، ويواجه النصر فريق الخليج الساعة 7:30 مساءً، بينما يلتقي التعاون مع نيوم في نفس التوقيت، وتُنقل المباريات عبر قناة Thmanyah.

باختصار، الأحد 23 نوفمبر يعد يومًا مزدحمًا بالمباريات الحاسمة، سواء على المستوى المحلي أو القاري، مما يجعله مناسبة لا يمكن لعشاق كرة القدم تفويتها.