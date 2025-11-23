نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يسقط أمام نيوكاسل يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، هزيمة جديدة على يد نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بهدوء نسبي وسجال على الكرة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، تقدم هارفي بارنز بالهدف الأول لصالح فريق نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 63 بعد تمريرة رائعة من زميله جيمارايش.

وأدرك روبن دياز نجم فريق مانشستر سيتي هدف التعادل في شباك نيوكاسل يونايتد، عند الدقيقة 68 من الشوط الثاني من خلال تسديدة قوية.

ثم نجح هارفي بارنز نحم فريق نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني في مرمى مانشستر سيتي، عند الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني.