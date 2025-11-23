نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري نايل 2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري نايل اليوم الأحد، حيث تستكمل المباريات وسط ترقّب كبير من جماهير الكرة المصرية، في يوم قد يشهد تغييرات مهمة على شكل جدول المسابقة سواء في مراكز القمة أو مناطق الهبوط.

ويأتي استكمال مباريات الجولة في توقيت حساس، مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة، حيث يواصل سيراميكا كليوباترا تقديم موسم استثنائي حافظ به على الصدارة حتى الآن، بينما يلاحقه كلٌّ من الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق شرس لتقليص الفارق.

وفي المقابل، تعيش فرق القاع مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية ضغوطًا كبيرة بحثًا عن أي نقاط تُبعدها عن مراكز الخطر قبل خوض مباريات اليوم.

وتُقام اليوم ثلاث مباريات قوية في إطار استكمال الجولة؛ حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع الجونة في الساعة الخامسة مساءً، في مواجهة مهمة لأصحاب الأرض الساعين لتحسين وضعهم.

وفي الساعة الثامنة مساءً تُلعب مباراتان، الأولى بين بتروجت وحرس الحدود في صراع مباشر على نقاط ثمينة قد تؤثر على منطقة وسط الجدول، بينما يستضيف زد فريق كهرباء الإسماعيلية في لقاء يأمل فيه أصحاب الأرض تعزيز رصيدهم، فيما يبحث كهرباء الإسماعيلية عن الخروج من دائرة الخطر وإيقاف نزيف النقاط.

ترتيب دوري نايل 2025 قبل مباريات اليوم الأحد

1- سيراميكا كليوباترا - 29 نقطة - لعب 13.

2- الأهلي - 23 نقطة - لعب 12.

3- الزمالك - 22 نقطة - لعب 12.

4- بيراميدز - 20 نقطة - لعب 9.

5- المصري - 20 نقطة - لعب 13.

6- وادي دجلة - 20 نقطة - لعب 13.

7- إنبي - 19 نقطة - لعب 12.

8- البنك الأهلي - 17 نقطة - لعب 13.

9- زد - 17 نقطة - لعب 13.

10- مودرن سبورت - 17 نقطة - لعب 13.

11- غزل المحلة - 16 نقطة - لعب 13.

12- سموحة - 16 نقطة - لعب 12.

13- بتروجت - 15 نقطة - لعب 12.

14- الجونة - 15 نقطة - لعب 12.

15- حرس الحدود - 13 نقطة - لعب 12.

16- فاركو - 12 نقطة - لعب 13.

17- طلائع الجيش - 11 نقطة - لعب 14.

18- المقاولون العرب - 10 نقاط - لعب 13.

19- الإسماعيلي - 10 نقاط - لعب 13.

20- الاتحاد السكندري - 8 نقاط - لعب 12.

21- كهرباء الإسماعيلية - 8 نقاط - لعب 12.