نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة.. جراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام شبيبة القبائل في افتتاح مباريات الأحمر بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "مجموعة الأهلي في دوري الأبطال صعبة وأندية شمال إفريقيا استعادت رونقها، ومباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة ولكن كل الأندية تحترم الأهلي وتعلم قوته".

وأضاف: "النادي الأهلي مطالب بمصالحة جماهيره وتحقيق لقب دوري الأبطال بعد خسارته الموسم الماضي".

وتابع: "جراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي حتى الآن ومحمد شريف بعيد عن مستواه وأتمنى أن يستعيد مستواه خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "من الممكن أن يحصل حمزة عبدالكريم على فرصة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة تحديدا بعد ظهوره المميز في مونديال الناشئين".