نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبارة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.. مشاهدتها عبر الإنترنت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ملعب الإنماء لاحتضان واحدة من أقوى مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، حيث يلتقي الأهلي السعودي مع الشارقة الإماراتي مساء الإثنين 24 نوفمبر، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين داخل صراع المجموعة.

يدخل الشارقة اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 4 نقاط، ساعيًا إلى تحسين مركزه والحفاظ على آماله في المنافسة، بينما يخوض الأهلي المباراة بهدف القفز إلى صدارة المجموعة بعدما جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

في السطور التالية نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشارقة، وكيف يمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تمتلك شبكتا beIN SPORTS وقنوات الكأس الرياضية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت كل شبكة قناة معينة لنقل القمة المرتقبة:

قناة beIN SPORTS HD 2

قناة الكأس 5

وتوفر الشبكتان تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد المباراة مع وجود نخبة من المحللين ونجوم كرة القدم.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والشارقة عبر الإنترنت؟

توجد عدة طرق لمشاهدة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت بجودة عالية، وهي:

1. منصة TOD – التابعة لبي إن سبورتس

تتيح مشاهدة المباراة ببث مباشر مع إمكانية تغيير الجودة ومتابعة اللقاءات من أي جهاز.

2. تطبيق "شووف" – التابع لقنوات الكأس

يمكن من خلاله متابعة البث المباشر لقناة الكأس 5 الناقلة للمباراة.

3. المشاهدة من خارج الشرق الأوسط

إذا كنت خارج منطقة MENA وتريد متابعة اللقاء، يمكنك استخدام Nord VPN للوصول إلى البث المتاح في المنطقة العربية.

من هو معلق مباراة الأهلي والشارقة؟

أسندت الشبكات الرياضية مهمة التعليق إلى اثنين من أبرز المعلقين في المنطقة، وذلك على كل قناة كالتالي:

beIN SPORTS HD 2: المعلق أحمد البلوشي

الكأس 5: المعلق منتصر الأزهري

متى موعد مباراة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تنطلق صافرة اللقاء مساء يوم:

الإثنين 24 نوفمبر 2025

الوقت:

21:15 مساءً بتوقيت السعودية

22:15 مساءً بتوقيت الإمارات

الملعب: ملعب الإنماء

ملخص المعلومات في جدول واحد