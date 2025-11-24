نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتمويل الخدمات المالية غير المصرفية.. تحالف مصرفي بقيادة كلًا من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي-CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى بقيمة 5 مليارات جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لتمويل الخدمات المالية غير المصرفية.. تحالف مصرفي بقيادة كلاً من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي-CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى يمنح تمويلاً مشتركًا طويل الأجل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة "درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية

تحالف مصرفي بقيادة كلًا من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي-CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى يمنح تمويلًا مشتركًا طويل الأجل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة "درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية "

قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي-CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك الامارات دبي الوطني – مصر بمنح تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى مبلغ5 مليارات جنيه مصري لصالح شركة "درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية"، إحدى شركات مجموعة غبور، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الاولي ووكيل التمويل ومسوق التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي-CIB) بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك هيكلة التمويل، والبنك العربى الافريقى الدولى بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب، وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي، وبنك التعمير والإسكان وبنك الامارات دبي الوطني – مصر بصفتهم مقرضين، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب أشرف إيهاب دور المستشار القانوني للشركة وذلك بهدف دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها المتنامية في السوق المحلية.

وقد تم التوقيع في يوم الاحد الموافق 23 نوفمبر 2025 بحضور كلا من محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وتامر وحيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى، وعمر الحسيني -الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية بالبنك التجاري الدولي -مصر(سي أي بي - CIB)، ومحمد شاكر- المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي لبنك القاهرة، وحسن غانم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وتامر راغب - رئيس قطاع الشركات والمؤسسات ببنك الامارات دبي الوطني -مصر، وأحمد أسامة - العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والشركة.

وعقب التوقيع أكد محمد الأتربي، ان هذا التمويل المشترك يأتي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في قيادة التحالفات التمويلية الكبرى التي تستهدف دعم كافة القطاعات في الاقتصاد الوطني، حيث قام البنك الأهلي المصري بترتيب القرض المشترك مع البنوك الاخرى بمساهمة بلغت 1.169مليار جنيه مصري، ليؤكد على ريادته في قيادة التحالفات التمويلية الكبرى التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز النمو الاقتصادي

مشيرا إلى ان هذا التمويل يعكس ثقة الجهاز المصرفي المصري في كفاءة شركة "درايف" واستراتيجيتها للنمو، فضلًا عن دوره في دعم قطاع التمويل غير المصرفي كأحد أهم ركائز الشمول المالي في مصر، خاصة ان البنك الأهلي المصري حريص دائمًا على توفير التمويلات اللازمة للشركات ذات الخطط التوسعية الطموحة وفقًا واحتياجات كل شركة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة فرص النمو، ويدعم في الوقت ذاته خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

واشارت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن مشاركة البنك الاهلي المصري في هذا التمويل المشترك بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة "درايف" تعكس التزام البنك في دعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

واكدت التركي ان قيادة البنك الاهلي المصري لمثل هذا التحالف المصرفي الضخم سيساعد الشركات ذات الطموح التوسّعي من تحقيق رؤاها، وبالتالي يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الاقتصاد.

وقد صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو المجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي- مصر(سي أي بي - CIB)، بأن توقيع عقد القرض المشترك مع شركة درايف يأتي في إطار حرص البنك التجاري الدولي -مصر (سي أي بي - CIB) على دعم الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز النشاط الاقتصادي المصري. وأضاف أن شركة درايف تعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث حققت معدلات نمو قوية بفضل رؤيتها الواضحة وإدارتها الاحترافية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) والشركة يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الممتدة التي تجمع المؤسستين. كما أكد سيادته على حرص البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) على مواصلة دوره في توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الشركات المصرية، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى، أن توقيع هذا القرض المشترك مع شركة "درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية "، يأتي تأكيدًا لالتزام البنك المتواصل على دعم ومساندة شركات التمويل الاستهلاكي، باعتبارها أحد الركائز المكملة للقطاع المصرفي في توفير حلول مالية مبتكرة وتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي والذي نسعى إلى تعزيزه في مصر.

وأشار وحيد إلى أن هذا التعاون يعكس مستوى الثقة المتبادلة والعلاقات الراسخة التي تجمع البنك بالمؤسسات المالية المشاركة في التحالف، ويبرهن على حرص العربى الافريقى الدولى على تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال أدوات تمويلية فعّالة تتماشى مع التطورات الاقتصادية المتسارعة والتي نشهدها في الوقت الراهن.

وأكد أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون داخل السوق خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تكامل الجهود بين المؤسسات المالية، ويُسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، صرح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية بالبنك التجاري الدولي -مصر (سي أي بي - CIB)، بأن توقيع عقد القرض المشترك مع شركة درايف يعكس التزام البنك بدعم الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز النشاط في السوق المصري. وأوضح أن هذا التعاون يأتي تأكيدًا على العلاقة الوثيقة بين المؤسستين في إطار جهود البنك المستمرة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاعات غير المصرفية التي تسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يتماشى مع الاستراتيجية المالية والاقتصادية للدولة.

ومن جانبه، صرح بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي، بأن مشاركة بنك القاهرة ضمن التحالف المصرفي لتمويل شركة درايف تعكس التزام البنك بدعم الشركات الرائدة في قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية الداعمة لخطط التنمية الشاملة.

وأكد أن التعاون بين البنك والشركة يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة المستمرة بين الأطراف، حيث سبق للبنك منح تمويلات للشركة منذ تأسيسها من خلال علاقة تمويلية مباشرة باعتبارها من أبرز الشركات في هذا المجال، وقد حققت معدلات نمو قوية بفضل إدارتها الاحترافية ورؤيتها الواضحة، موضحًا حرص البنك على مواصلة تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم الشركات المصرية وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن التحالف المكون من مجموعة من أبرز البنوك العاملة في السوق يعكس الثقة المتبادلة بين الأطراف المشاركة، ويؤكد أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم -الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بمشاركة مصرفه في هذا التحالف المصرفي لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، والذي يضم نخبة من الشركاء البارزين بالقطاعي المصرفي، موضحًا أن هذا التعاون يمثل تأكيدًا جديدًا على دعم القطاع المصرفي للشركات المالية غير المصرفية، حيث تعد شركة" درايف" من إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي خاصةً في نشاط تمويل السيارات، وبفضل ما تملكه من خبرات عملية في مجالها لأكثر من 15 عامًا، تمكنت من كسب ثقة عملائها وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شريحة واسعة من المجتمع المصري.

كما أكد غانم على أهمية قطاع التمويل الاستهلاكي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، لما له من دور في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معربًا عن ثقته بأن هذا التعاون سيمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين القطاع المصرفي والشركات الرائدة في مجالاتها، وداعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وصرح تامر راغب، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بنك الامارات دبي الوطني -مصر:" يسعدنا ان نشارك في هذا التعاون المشترك الذي يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسسات المصرفية المصرية، وحيث تُعد شركة "درايف" إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، بما تمتلكه من قدرات وخبرات تعزز من قدرتها على دعم سوق السيارات الذي يُعد أحد أكثر القطاعات ديناميكية وحيوية في نمو الاقتصاد الوطني. ونتوقع ان يسهم هذا التمويل في دعم المستهلكين من خلال حلول تمويلية تلبي احتياجاتهم، مما يدعم نمو سوق السيارات في مصر."

وقال أحمد أسامة العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، “نحن فخورون بهذه الخطوة التي تعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة شركة درايف وخططها المستقبلية، مؤكدًا أن هذا التسهيل سيمثل نقلة نوعية في قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتدعم خططنا الطموحة للتوسع في سوق السيارات المصري، مشيرًا إلى أن التمويل المشترك يعزز من مرونة الشركة في إدارة محفظتها التمويلية ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع، من خلال زيادة حجم التمويلات الموجهة لقطاع السيارات.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد على جودة المحفظة التمويلية الخاصة بالشركة، التي تتسم بالتوازن وتنوع الشرائح المستهدفة، وهو ما انعكس في الحفاظ على واحدة من أقل نسب التعثر في السوق المصري، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة وموثوقة لدى شركائنا وعملائنا.”

ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل سبعة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 1،168 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي -مصر (سى أي بى – CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى، و695 مليون جنيه بنك القاهرة، و400 مليون لكل من بنك التعمير والإسكان وبنك الامارات دبي الوطني – مصر.