نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 بالتجمع الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 صباح اليوم، بمدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول، ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تُجرى على مدار يومي 24 و25 نوفمبر.

وأكدت الوزيرة عقب الإدلاء بصوتها أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المصريين وإدراكهم لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، مشددة على أن التصويت حق دستوري يجب على المواطنين ممارسته بحرية ومسؤولية لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظات المرحلة الثانية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لتيسير عملية التصويت، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توفير التسهيلات داخل ومحيط اللجان واستقبال الناخبين في أجواء منظمة.

ووجّهت الوزيرة دعوة للمواطنين من مختلف الفئات خاصة الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة للنزول والمشاركة الإيجابية، مؤكدة أن الإقبال يعكس روح المسؤولية والشراكة في دعم مسار الحياة البرلمانية.

وتواصل المحافظات متابعة سير العملية الانتخابية عبر غرف العمليات حتى انتهاء التصويت، بما يضمن انتظام العملية وتهيئة المناخ الملائم للناخبين.

