نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - خاض فريق نادي بيراميدز مرانه الأساسي في مدينة ندولا بزامبيا اليوم على استاد ليفي موانواسا استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعديل مواعيد التدريبات ليخوض بيراميدز مرانه الأساسي على ملعب اللقاء في السادسة من مساء الخميس بدلا من الجمعة، بسبب انشغال الملعب في ذات اليوم بالمواجهة التي تجمع بين النادي المصري

ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستمر المران لمدة ساعة على ملعب المباراة حيث حرص المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش على النزول بالحمل البدني للعناصر التي خاضت مباراة المقاولون في الدوري، وتجهيز باقي اللاعبين بتدريبات قوية.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في ندولا عصر الجمعة على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق إقامة البعثة.