دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى ضد الجيش الملكي المغربي بالجولة الأخيرة بدور المجموعات

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي ضد الجيش الملكي، بعد نهاية مباراة الجولة الثانية التي جمعت بين الأهلي والجيش الملكي المغربي والذي أقيمت يوم الجمعة الماضية ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ازداد البحث من قبل عشاق المارد الأحمر خلال الساعات الماضية عن موعد المواجهة المقبلة والمرتقبة بين الفريقين والذي ستقام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويستعد النادي الأهلي لاستئناف مشواره المحلي، عقب التعادل إيجابيًا أمام الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، في مباراة شهدت أحداث عنيفه من قبل الجمهور المغربي ضد لاعبي النادي الأهلي.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، على ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أهداف المباراة

وشهدت الدقيقة 34 احتساب ضربة جزاء مثيرة وغير صحيحة لصالح الجيش الملكي بداعي اصطدام الكرة في يد ديانج.

ونجح الجيش الملكي المغربي في تسجيل ضربة الجزاء في الدقيقة 37 ولكن اصطدمت في القائم ثم تابعها محسن بوريقة بتسديدة إلى داخل شباك الأهلي، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 68 استطاع الأهلي أن يحرز هدف التعادل بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل محمد علي بن رمضان وقابلها محمود حسن تريزيجيه برأسية داخل شباك الجيش الملكي، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

وسجل الجيش الملكي هدفا في الدقيقة 69 ولكن تم إلغاءه بسبب التسلل.

وشهدت أحداث المباراة وقوع أعمال شغب من جماهير الفريق المغربي الذين قاموا بإلقاء مقذوفات وزجاجات فارغة على مرمى الأهلي بعد الهدف الملغي، بجانب إلقاء سكينة معجون على لاعب نادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه.

الأهلي ضد الجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نادي الجيش الملكي المغربي بالقاهرة يوم 13 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجه النادي الأهلي في الجولة الثالثة والرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا فريق يانج أفريكانز التنزاني يوم 23 يناير 2026 بمباراة الذهاب بالقاهرة، بينما تقام مباراة الإياب بتنزانيا يوم 30 يناير 2026.

فيما يواجه نادي الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري يوم 6 فبراير 2026 بالجزائر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمنافسات المحلية بمواجهة فريق المصرية للاتصالات "وي"، مساء يوم الخميس المقبل، الموافق 4 ديسمبر، والتي ستكون في إطار مواجهات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر.

كأس الرابطة

بينما سيواجه النادي الأهلي نظيره إنبي، في بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث يتواجد الفريق على رأس المجموعة الأولى، بجانب كل من سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

وتقام منافسات الجولة الأولى من كأس الرابطة، بين الأهلي ومنافسه إنبى، يوم 11 ديسمبر المقبل 2025، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي بقيادة الدنماركي يس توروب المدير الفني للفريق منافسات كأس الرابطة بتشكيل مكون من اللاعبين البدلاء والناشئن، بسبب اقتراب انطلاق بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية، والتي يشارك فيهم لاعبي الفريق الأول.

ومن المقرر أن يستعيد النادي الأهلي نجومه الدوليين، قبيل مواجهة طلائع الجيش، يوم 19 يناير المقبل 2026، في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي أحداث مؤسفة على ملعب «مولاي الحسن» أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن أقدمت جماهير الفريق المغربي على قذف قارورات المياة المثلجة والآلات الحادة تجاه لاعبي النادي الأهلي.

العقوبات المرتقبة على الجيش الملكي بعد أحداث مباراة الأهلي

وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بخصوص أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي والتي أسفرت عن العديد من الأزمات، أبرزها إصابة محمود حسن تريزيجيه، إلى جانب تعرض اللاعبين إلى خطر كبير بسبب إلقاء الجماهير لآلات حادة على أرض الملعب.

فإن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تنص على ضرورة توفير الأمن والسلامة للفريق الضيف، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد المباريات، خاصة في المباريات المصنفة عالية الخطورة، التي تشهد وجودا جماهيريا كبيرا لأندية تحمل شعبية كبيرة، وتلزم اللوائح الأندية المضيفة بتقييم درجة خطورة المباراة وإبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بها، إلى جانب التأكد من تطبيق قواعد السلامة وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» و«كاف» واللوائح الداخلية أيضا.

فهناك عقوبات بالجملة تطارد الجيش الملكي

ومن الضروري على الفريق المضيف، ضمان سلامة اللاعبين والمسؤولين طوال فترة إقامتهم داخل وخارج الملعب، والتعاون مع السلطات المحلية لضمان حفظ النظام داخل الملعب ومحيطه المباشر حتى لا يحدث مثل هذه الأحداث المؤسفة، إضافة إلى منع دخول أي أدوات خطرة أو أجهزة ضارة عن طريق تفتيش الجماهير بشكل فعال، وهو ما لم يحدث في مباراة الأهلي والجيش الملكي، التي شهدت وجود آلات حادة مع الجماهير، وذلك وفقا للوائح والقوانين المنشورة على الموقع الرسمي لـ«كاف».

ويحمّل القانون الاتحادات الوطنية مسؤولية سلوك جماهيرها وطواقمها المساعدة، لا سيما فيما يتعلق برمي المقذوفات من داخل المدرجات أو اقتحام الملعب من قبل الجماهير، إذ تنص المادة 153 من قانون الانضباط على فرض غرامات مالية على أي اتحاد وطني يفشل في الامتثال لهذه الالتزامات، وحال المخالفات الجسيمة، يحق للجهات المختصة فرض عقوبات إضافية تشمل حظر استخدام الملعب الخاص بالفريق أو إلزام الفريق باللعب على ملعب محايد، كما يحتفظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالحق في اتخاذ أي تدابير تتعلق بالسلامة في أي وقت حتى ولو لم تُرتكب مخالفة جديدة.

وبناءً على هذه المواد القانونية، يبدو أن نادي الجيش الملكي على موعد مع عقوبات صارمة قد تشمل غرامات مالية وربما نقل بعض المباريات إلى ملاعب محايدة، ردًا على التجاوزات الخطيرة التي شهدتها المواجهة الأخيرة أمام الأهلي، أو حرمان جماهير الفريق المغربي من حضور مباراتين للفريق، وغالبا ما يصدر «كاف» قراراته في هذه الحالات بعد ما يقرب من 48 ساعة إلى أسبوع من مراجعة تقرير حكم المباراة ومراقبها.

بيان النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة الجيش الملكي

وأصدر النادي الأهلي بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق عبر الفيسبوك يطالب الكاف فيه بتطبيق 4 قرارات بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي وهم كالتالي:-