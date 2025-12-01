نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب محمد رزق: الانتخابات محطة فاصلة لتعزيز الديمقراطية واستقرار الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الانتخابات البرلمانية تمثل رسالة واضحة على تعزيز استقرار الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية. وأوضح أن حديث الرئيس يجسد حرص القيادة السياسية على بناء مؤسسات قوية تعبر بصدق عن تطلعات المواطن المصري، وتساند مسيرة التطوير التي تشهدها البلاد.

مجلس النواب القادم يجب أن يعبر عن إرادة المصريين

وقال النائب محمد رزق إن الانتخابات الحالية تشكل محطة مهمة في مسار الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة أن يكون مجلس النواب المقبل معبّرًا بصدق عن إرادة المصريين، وأن يعكس تنوعهم ووعيهم السياسي. وأضاف أن وجود مجلس قوي يدعم توجهات الدولة ويعبر عن صوت الجماهير يعد ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية والبناء في مختلف القطاعات.

مشاركة المواطنين رسالة قوة في الداخل والخارج

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمات الرئيس السيسي جاءت حازمة وواضحة في التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع يبعث رسالة قوة داخل مصر وخارجها بأن الشعب المصري يقف دائمًا خلف دولته ويحمي استقرارها. وشدد على أن المشاركة لا تمثل فقط واجبًا وطنيًا، بل تعكس أيضًا رصيدًا كبيرًا من الوعي لدى المواطنين.

دعوة للنزول والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل

ودعا النائب محمد رزق جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل البرلمان، موضحًا أن صوت كل مواطن يصنع فارقًا حقيقيًا في تشكيل مجلس قوي وقادر على الدفاع عن مصالح الشعب. وأكد أن المشاركة الواسعة هي الطريق الأمثل لتعزيز الديمقراطية وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وإشراف قضائي كامل

وأشار رزق إلى أن الدولة وفّرت كافة الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، من خلال الإشراف القضائي الكامل، وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعاون مختلف الجهات المعنية، بما يضمن خروج الانتخابات في صورة مشرفة تعكس الثقة في المؤسسات الوطنية وقدرتها على تنظيم استحقاقات ديمقراطية شفافة وموثوقة.

"مستقبل الوطن يصنعه أبناؤه"

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته قائلًا: مستقبل الوطن يصنعه أبناؤه، والمشاركة في الانتخابات رسالة وعي ومسؤولية.. وكل صوت هو دعم لمصر واستمرار لمسيرتها نحو المستقبل".