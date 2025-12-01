نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار احتفالات أعياد الطفولة مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة التضامن ينظم احتفالًا للأطفال بالعاصمة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحت إشراف الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة – الإدارة العامة لشئون الطفل، احتفالًا بمناسبة أعياد الطفولة، تضمن مجموعة من الأنشطة الفنية والتربوية المتنوعة بمشاركة الأطفال تحت إشراف متخصصين.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ فقرات استعراضية وورش فنية متنوعة، شملت الطباعة على الاستنسل لأشكال الزهور والأشجار، وورشة الكروت المجسمة الخاصة بأعياد الطفولة، وورشة كولاج لصناعة أشكال كرتونية، بالإضافة إلى أنشطة رسم وتلوين تُبرز أجواء البهجة لدى الأطفال، وذلك دعمًا للنمو النفسي والعقلي لهم.

كما نظم المركز فعاليات أسبوع "أطفالنا يتعرفون على الحضارة المصرية العظيمة" بالتزامن مع الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث شارك الأطفال في أنشطة تربوية وترفيهية تهدف إلى تعريفهم بالحضارة المصرية القديمة والرموز الفرعونية. وشملت الأنشطة تنفيذ مجسمات للأهرامات والآثار الفرعونية باستخدام خامات صديقة للبيئة، وتقديم حكايات مصورة حول الملوك الفراعنة بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئة العمرية.

وشهد ختام الأسبوع عروض أزياء فرعونية وفقرات استعراضية قصيرة قدمها الأطفال، عكست ما اكتسبوه من معرفة حول التاريخ المصري العريق.

وشارك في الفعاليات أطفال من عمر عامين وحتى 6 أعوام.

وجدير بالذكر أن مركز استضافة أطفال العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي – الذي افتتحته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي – يضم 77 طفلًا وطفلة من أبناء العاملين بالوزارة وبالوزارات الأخرى داخل الحي الحكومي.

ويأتي إنشاء المركز كخطوة مهمة لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة ومتطورة للأطفال، فضلًا عن دوره في دعم وتمكين الأمهات العاملات وتيسير ممارسة مهام عملهن. وقد تم تأسيسه وفقًا للمعايير العالمية، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) التي ساهمت في وضع البرامج والأنشطة التعليمية المقدمة للأطفال، بما يدعم تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

1000647015

1000647014

1000647013