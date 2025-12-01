نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب قطر يفتتح كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين في مباراة حاسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 بمواجهة نظيره الفلسطيني اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي تونس وسوريا.

وتأتي المباراة كبداية رسمية للنسخة الحادية عشرة من البطولة العربية، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية في طريق المنافسة على اللقب.

قطر تبحث عن لقب أول في تاريخها

يدخل العنابي القطري البطولة بروح معنوية مرتفعة بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد تصدره مجموعته في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية أمام منتخبي عمان والإمارات.

ورغم مشاركة قطر في ثلاث نسخ سابقة، لم يتوج المنتخب العربي باللقب حتى الآن، حيث كانت أبرز إنجازاته:

الوصافة في النسخة السابعة عام 1998 التي استضافتها قطر.

المركز الثالث في نسخة الدوحة 2021.

المركز الرابع في ظهوره الأول بالنسخة الرابعة عام 1985 في السعودية.

ويعاني المنتخب من بعض الغيابات المؤثرة، أبرزها المهاجم المعز علي الذي خضع لعملية جراحية، بالإضافة إلى الراوي والجانحي بسبب الإصابات.

فلسطين تطمح لإنجاز تاريخي

في المقابل، يسعى منتخب فلسطين لتقديم أداء قوي يحقق إنجازًا تاريخيًا يتمثل في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.

وتأهل المنتخب الفلسطيني إلى نهائيات كأس العرب بعد الفوز على ليبيا بركلات الترجيح 4-3 في التصفيات التمهيدية، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

واستعد "الفدائي" للبطولة بمعسكر تدريبي في إسبانيا، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي كتالونيا والباسك، قبل الانتقال إلى الدوحة لإكمال تحضيراته قبل انطلاق المباريات الرسمية.

توقعات ومتابعة الجماهير

من المتوقع أن تشهد مباراة اليوم أجواء حماسية، مع متابعة جماهيرية واسعة من عشاق الكرة العربية، بينما يسعى العنابي والفدائي لتحقيق بداية قوية تمهد الطريق نحو أدوار متقدمة في البطولة.