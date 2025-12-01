نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الإثنين، مباراة افتتاحية مثيرة تجمع بين منتخب قطر الأول لكرة القدم ونظيره الفلسطيني، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

تأتي المباراة في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم إلى جانب المنتخبين كل من تونس وسوريا، ويأمل كل فريق في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في البطولة.

المنتخب القطري: الطموح والانطلاقة على أرضه

يدخل المنتخب القطري، الذي يستضيف البطولة على أرضه، المباراة برغبة قوية لتحقيق انتصار مهم يمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة، ويعكس الطموح الكبير للعنابي نحو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويعول الجهاز الفني القطري على الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى قوة لاعبيه المهاجمين، وعلى رأسهم النجم المعز علي الذي يعتبر من أبرز الأسلحة الهجومية للعنابي، رغم غيابه عن بعض المباريات الأخيرة بسبب إصابة سابقة، والتي عادت له القوة الكاملة بعد استعادة لياقته البدنية.

ويعتمد المدرب القطري على تشكيلة هجومية مرنة 4-3-3، مع توظيف الأطراف في اللعب وخلق فرص تسجيل من العمق والمناطق الجانبية، مع المحافظة على تنظيم دفاعي محكم لضمان عدم استقبال أهداف مبكرة.

ويشمل التشكيل المتوقع لحارس المرمى محمود أبوندي، في الدفاع: أيوب محمد، عيسى لاي، سلطان البريك، طارق سلمان، وفي خط الوسط: عاصم مادوبو، عبدالعزيز حاتم، أحمد فتحي، وفي الهجوم: أحمد علاء، المُعز علي، أكرم عفيف.

المنتخب الفلسطيني: بحثًا عن إنجاز تاريخي

وفي المقابل، يدخل المنتخب الفلسطيني المباراة وهو عازم على تحقيق مفاجأة تاريخية، مستفيدًا من الروح القتالية العالية والتكاتف الجماعي بين لاعبيه. ويأمل الفدائي في تجاوز مرحلة المجموعات لأول مرة في تاريخه، مستندًا إلى الأداء المتميز الذي قدمه خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعول المنتخب الفلسطيني على قدراته الدفاعية، مع استغلال الفرص المرتدة السريعة عن طريق لاعبيه المهاجمين، وعلى رأسهم عدي الدباغ، هداف الفريق، وزيد قنبر الذي يمتلك سرعة وقدرة على كسر الدفاعات المنظمة للعنابي.

ويضم التشكيل المتوقع: حارس المرمى رامي حمادة، في الدفاع: علي ربيع، وجدي نبهان، مصعب البطاط، ميشيل ترمانيني، خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان، والهجوم: تامر صيام، زيد قنبر، عدي الدباغ.

أهمية المباراة للطرفين

تمثل المباراة افتتاحية مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى المنتخب القطري إلى تأكيد قوته أمام جمهوره وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة، بينما يسعى المنتخب الفلسطيني إلى إثبات نفسه في النسخة السادسة لكأس العرب والتفوق على منافس قوي مثل قطر.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بسبب تواجد الفرق العربية الكبيرة في المجموعة الأولى، ما يجعل صراع الصدارة محتدمًا منذ الجولة الأولى.

كما أن نتائج المباراة قد تحدد إلى حد كبير مسار المجموعة، حيث سيبحث كل فريق عن جمع النقاط الثلاث مبكرًا لتأمين موقعه في الدور التالي من البطولة، وهو ما يزيد من الإثارة والتشويق للجماهير.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة اليوم الإثنين، على استاد البيت بالدوحة، وتبدأ في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءً بتوقيت الدوحة، و6:45 مساءً بتوقيت فلسطين.

ويمكن لمتابعي كرة القدم في الوطن العربي مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بما في ذلك:

beIN SPORTS HD

beIN Xtra 1

بالإضافة إلى بث المباراة عبر قنوات الكأس القطرية المفتوحة والمجانية، وكذلك عبر دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والقناة الكويتية الرياضية، لضمان متابعة شاملة لجميع جماهير الوطن العربي.

معلق المباراة

وقد أسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي، الذي يتميز بأسلوبه التحليلي المميز، والذي يتيح للمشاهدين متابعة دقيقة لأداء اللاعبين والفرص الحقيقية وتكتيكات كل فريق خلال اللقاء.

أجواء الاستعداد في الملعب

قبل انطلاق المباراة، شهد ملعب البيت تحضيرات أمنية وتنظيمية دقيقة، بالإضافة إلى عروض جماهيرية وأهازيج رياضية من قبل مشجعي العنابي والفدائي.

وتوافدت الجماهير منذ ساعات الصباح، حيث تم تجهيز الملعب لاستقبال آلاف المشجعين بشكل آمن ومريح، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان مباراة سلسة وممتعة.

ويشهد الفريقان استعدادات بدنية ونفسية متكاملة، حيث خضع اللاعبون لتمارين الإحماء الأخيرة، كما تم التركيز على الجوانب التكتيكية، مع مناقشة سيناريوهات اللعب المختلفة وخطط الضغط والتحركات الهجومية والدفاعية.

آمال وتوقعات الجماهير

يأمل مشجعو المنتخب القطري في فوز واثق للعنابي يبعث برسالة قوية لبقية الفرق في المجموعة، بينما يترقب الفدائيون ظهورًا قويًا ونتيجة إيجابية قد تمنحهم دفعة معنوية هائلة في البطولة.

وتجمع المباراة بين خبرة المنتخب القطري على أرضه وبين روح التحدي والإصرار من جانب المنتخب الفلسطيني، ما يعد بمواجهة ممتعة ومثيرة للمتابعين.