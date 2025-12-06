نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. موقعة الحسم في مجموعة مصر: هل يحافظ الأردن على الصدارة أمام الكويت اليوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجموعة مصر | موعد والقنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن اليوم في كأس العرب 2025

يلتقي منتخب الكويت مع نظيره الأردني اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر. وتقام المباراة على استاد أحمد بن علي، حيث يدخل الأردن اللقاء وهو متصدر مجموعته بعد الفوز على الإمارات، بينما تعادل منتخب الكويت في أولى مبارياته أمام مصر.

ويتصدّر الأردن ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، فيما يمتلك كل من مصر والكويت نقطة واحدة، وتأتي الإمارات في المركز الأخير دون نقاط.

وتنطلق مباراة الكويت والأردن في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت الدوحة والسعودية والأردن والكويت.

وتنقل المواجهة عبر قنوات: بي إن سبورتس HD المفتوحة، قناة الكأس، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، MBC مصر 2.

يمكنك مشاهدة مباراة الأردن والإمارات بث مباشر مجانًا اليوم، عبر أكثر من قناة مفتوحة، وهم كالتالي:

bein sports hd- تعليق عامر الخوذيري

قنوات الكاس القطرية - تعليق خالد الحدي وأحمد المعمري

أبو ظبي الرياضية 1

الشارقة الرياضية - تعليق موسى عيد

دبي الرياضية - تعليق راشد الدوسري

الكويت الرياضية

شاشا - تعليق علي دراج



مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب

يخوض المنتخبان مباراة اليوم برغبة قوية من أجل تحقيق الانتصار، في بداية مشوارهما ببطولة كأس العرب.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة بجانب منتخبين مصر والكويت.

لعب مصر والكويت أمس الثلاثاء، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة المباراة، لذلك يتطلع كلًا من الأردن والإمارات إلى الفوز اليوم من أجل اعتلاء صدارة المجموعة مبكرًا.

منتخب الإمارات سيلاقي منتخبنا الوطني يوم السبت المقبل في ثاني جولات المجموعة الثالثة، بينما يصطدم منتخب الأردن بنظيره الكويتي في اليوم ذاته عند الساعة 1 ظهرًا.

