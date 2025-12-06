نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة متوازنة.. تعرف على مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 وترتيب المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت مساء أمس الجمعة فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة، وهي مجموعة متوازنة بالمقارنة مع المجموعات الأخري، وذلك بعد سحب القرعة الرسمية للبطولة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، ويشارك منتخب مصر في المونديال المقبل، للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن، وتقام المباريات عبر الملاعب المنتشرة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وشهدت مراسم الحفل الذي أنطلقت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، تواجد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما حضر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة المكسيك، ورئيس وزراء كندا.

كأس العالم 2026.. مجموعة منتخب مصر

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة، حيث تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، وجاءت مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 متوازنة للغاية بالنسبة لمنتخب مصر بعد إجراء القرعة، على النحو التالي:

بلجيكا. إيران. مصر. نيوزيلندا.

كأس العالم.. ترتيب مباريات منتخب مصر

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 كالآتي:

الجولة المباراة الملعب الأولي بلجيكا × مصر (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو لومين بسياتل). الثانية نيوزلندا × مصر (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو بي سي في فانكوفر الكندية). الثالثة مصر × إيران (استاد بي سي في فانكوفر الكندية - أو لومين بسياتل).

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جدول مواعيد مباريات البطولة والملاعب رسميًا اليوم السبت عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2026 بالكامل

الجولة/ أو الدور وموعد الجولة دور المجموعات - الجولة الأولي في الفترة ما بين 11 إلى 17 يونيو. دور المجموعات - الجولة الثانية في الفترة ما بين 18 إلى 23 يونيو. دور المجموعات - الجولة الثالثة في الفترة ما بين 24 إلى 27 يونيو. دور الـ 32 في الفترة ما بين 28 يونيو إلى 3 يوليو. دور ثمن النهائي في الفترة ما بين 4 إلى 7 يونيو. دور ربع النهائي في الفترة ما بين 9 إلى 11 يوليو. الدور نصف النهائي. في الفترة ما بين 14 و15 يوليو. مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم 18 يونيو. مباراة النهائي يوم 19 يوليو.

مجموعات كأس العالم 2026 بالكامل

نتائج قرعة كأس العالم 2026 بالكامل

وحسم 42 منتخبًا تأهلهم لبطولة كأس العالم 2026، بينما تتبقى 6 مقاعد شاغرة، حيث ستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي، مقابل منتخبين من الملحق العالمي، والذي سيقام في الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل في المكسيك.

تصنيف قرعة كأس العالم 2026

وتعد هذه القرعة التي أجريت أمس هي قرعة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كونها قرعة أول نسخة من المونديال ستقام بمشاركة 48 منتخبًا، علمًا أن هناك ستة مقاعد للمنتخبات المشاركة لم يتم حسم أصحابها حتى الآن، حيث سيتأهل منتخبان عبر الملحق العالمي، وأربعة منتخبات عبر الملحق الأوروبي علمًا أن مباريات الملحقين العالمي والأوروبي ستلعب في مارس 2026 بالمكسيك.

وحسب التوزيع المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاء تصنيف المنتخبات كالتالي:-

المستوى الأول:- المكسيك - وكندا - والولايات المتحدة الأمريكية. ( الدول المستضيفة ) - إسبانيا - الأرجنتين - فرنسا إنجلترا - البرازيل - البرتغال - هولندا - بلجيكا - ألمانيا.

المستوى الثاني:- كرواتيا - المغرب - كولومبيا - أوروجواي - سويسرا - اليابان - السنغال - إيران - كوريا الجنوبية - الإكوادور - النمسا - أستراليا.

المستوى الثالث:- النرويج - بنما - مصر - الجزائر - اسكتلندا - باراجواي - تونس - كوت ديفوار - أوزبكستان - قطر - السعودية - جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع:- الأردن - الرأس الأخضر - غانا - كوراساو - هايتي - نيوزيلندا - المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي - المنتخبان الاثنان المتأهلان من الملحق العالمي.

كأس العالم 2026.. موعد مباراة الافتتاح

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتجمع مباراة الافتتاح التي ستقام في المكسيك بين منتخب المكسيك وجنوب إفريقيا يوم 11 يونيو 2026، وهو نفس سيناريو بطولة كأس العالم 2010 الذي أقيم في جنوب إفريقيا والذي جمع بين المنتخبين أيضًا خلال مباراة الافتتاح وقتها.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للمونديال يوم 19 يوليو 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية.

أبرز المرشحين لحصد بطولة كأس العالم 2026

وفي نفس السياق، نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية تصنيفًا يضم أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، حيث اختارت 15 دولة اعتبرتها الأكثر استعدادًا وجاهزية لخوض غمار النسخة المقبلة من المونديال، والتي تُنظَّم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تعكس هذه الاختيارات توازنًا واضحًا بين مدارس مختلفة في كرة القدم العالمية، إلى جانب تقدير للمنتخبات التي تجمع بين الموهبة والاستمرارية والقدرة على الذهاب بعيدًا في البطولة.

وحل منتخب مصر في المركز الـ 14 ضمن قائمة المرشحين للحصول على بطولة كأس العالم 2026، حسب ترشيحات الصحيفة،

بينما قالت الصحيفة، "يمثل منتخب مصر إحدى أكثر الحالات غموضًا فى الساحة الدولية، ورغم امتلاكه رصيدًا قياسيًا فى كأس الأمم الأفريقية، فإنه لم يفز فى أى مباراة بتاريخ مشاركاته فى كأس العالم التي شارك فيهم خلال أعوام (1934، 1990، 2018)".