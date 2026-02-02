الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم وجوده في كل بيت تقريبا، ما زال الفازلين واحدا من أكثر المنتجات التي نستخدمها بشكل تقليدي ومحدود، دون أن ندرك كنوزه الحقيقية، هذا الهلام الشفاف الذي تم اختراعه منذ أكثر من 150 عاما، لم يكن مخصصا فقط لترطيب الشفاه أو علاج تشققات الجلد، بل أثبت مع الوقت أنه منتج متعدد الاستخدامات بطرق ذكية ومبتكرة، من العناية بالجمال إلى حلول عملية في البيت والسيارة، للفازلين قدرات قد تدهشك، في السطور التالية نكشف لك 7 استعمالات مختلفة للفازلين، قد تجعلك تعيد النظر في مكانه داخل منزلك.

ضاع عمرنا واحنا منعرفش.. 7 استعمالات مختلفة للفازلين لا تخطر على بالك

يمكن للفازلين أن يلعب دورًا مهمًا في روتين الجمال اليومي بطرق بسيطة وفعالة، فهو يعمل على ما يلي:

يساعد على تثبيت رائحة العطر لفترة أطول عند وضع طبقة خفيفة منه على مناطق النبض قبل رش العطر.

كما يمكن استخدامه لتهدئة حكة فروة الرأس وتقليل القشرة عند تدليكه بلطف.

ومن الاستخدامات الذكية أيضا خلطه مع السكر أو ملح البحر لصنع مقشر منزلي يقضي على الجلد الميت.

أيضًا فإن استعماله على الرموش ليلًا باستخدام فرشاة نظيفة قد يساهم في تحسين مظهرها وكثافتها مع الوقت.

تسهيل إدخال الأقراط دون ألم عند دهن شحمة الأذن بالقليل منه.

حلول منزلية وذكية باستخدام الفازلين

بعيدًا عن العناية الشخصية، يثبت الفازلين أنه أداة عملية في مواقف غير متوقعة، يمكن استخدامه لإخفاء خدوش الأثاث الخشبي عبر وضع طبقة سميكة وتركها ليوم كامل قبل المسح، ما يمنح الخشب مظهرا أفضل.

كما يساعد على منع تآكل بطاريات السيارات عند دهن الأقطاب بعد فصل الكابلات، وفي الأنشطة الخارجية، يمكن الاستفادة منه كمساعد على إشعال النار عند تغميس كرة قطنية به، ليكون وسيلة آمنة ومستمرة للاشتعال.