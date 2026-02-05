صراع الصدارة يتجدد في الليغا

صراع الصدارة يتجدد في الليغايستضيف فريق برشلونة على ملعبه بعد غد السبت فريق ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم التي تنطلق غد الجمعة.

ويتصدر برشلونة ترتيب "الليغا" برصيد 55 نقطة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

ويدخل برشلونة حامل اللقب هذه المباراة في أفضل حالاته حيث حقق الفوز في آخر مباراتين له في الدوري، بالإضافة إلى تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.

في المقابل يواجه ريال مايوركا تحديا صعباً أمام برشلونة، حيث خسر آخر ثلاث مواجهات مباشرة أمامه، كما أنه لم يحقق أي انتصار في ملعب برشلونة كامب نو منذ مايو 2008.

ويسعى برشلونة لتوسيع سلسلة انتصاراته وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية هذا الموسم والتقدم بثبات نحو الاحتفاظ باللقب على الرغم من المنافسة القوية من جانب ريال مدريد الذي يحل ضيفا على فالنسيا يوم الأحد المقبل في واحدة من أبرز مواجهات هذه الجولة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 54 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع البطولات، ويعول على الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل 22 هدفا في 21 مباراة، وكذلك على الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، وباقي العناصر من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر أملا في تعثره واعتلاء صدارة الترتيب.

ولن يشارك الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد، في المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، فيما قد يعود مواطنه ترينت ألكسندر أرنولد للمشاركة بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

في المقابل يسعى فالنسيا لتحقيق الفوز من أجل تجنب الدخول في صراع الهبوط، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط ويبحث عن تعديل أوضاعه في جدول ترتيب البطولة.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني غدا الجمعة بلقاء يجمع سيلتا فيغو مع أوساسونا.

وتتواصل بعد غد السبت المباريات، حيث يلتقي رايو فايكانو مع ريال أوفيدو، وأشبيلية مع جيرونا، وريال سوسيداد مع إلتشي.

وتستكمل يوم الأحد المقبل مباريات الجولة، حيث يلتقي ألافيس مع خيتافي، وأتلتيك بلباو مع ليفانتي، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، على أن تختتم الجولة يوم الإثنين المقبل بلقاء يجمع فياريال مع إسبانيول.