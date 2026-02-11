اضبط جهازك الآن.. تردد قناة لبدة الليبية 2025...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 06:29 مساءً - يعتبر تردد قناة لبدة الليبية 2025 الجديدة على النايل سات، من أكثر الترددات التي يبحث عنها المتابعين الفترة الماضية، حيث تقدم القناة عدد من المسلسلات والبرامج المتميزة على مدار اليوم بجودة عالية، فيما تتيح القناة للمتابعين إمكانية متابعة المحتوى المتنوع سواء من داخل ليبيا وخارجها، كما إن القناة تكون مجانية ويمكن استقبالها بسهولة.

تردد قناة لبدة

جاء تردد قناة لبدة الليبية على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الآتية:

يكون التردد: 11564.

أما الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

طريقة تثيبت قناة لبدة للريسيفر

فور التعرف على أخر تحديث لتردد القناة على جهاز الريسيفر، يجب الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم يتم النقر على زر إدخال تردد جديد، وبعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي نايل سات، ومن ثم يتم كتابة بيانات التردد والتي تكون بشكل صحيح، أخيرًا الضغط على كلمة بحث والنقر على حفظ، وبذلك سيتم إدراج القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة لديك.

مميزات قناة لبدة الليبية

تمثلت أبرز مميزات قناة لبدة الليبية لتكون على النحو التالي: