ثبتها حالاً بدون انقطاع..تردد قناة وان تي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 06:29 مساءً - تعد قناة وان تي في الجزائرية One TV من القنوات الفضائية البارزة في الجزائر وتقدم محتوى متنوع يجمع بين الأخبار المحلية والدولية، البرامج الحوارية والثقافية، إلى جانب الترفيه والبرامج الاجتماعية، القناة تحظى بمتابعة كبيرة داخل الجزائر وخارجها حيث توفر بث مستمر ومجاني عبر القمر الصناعي نايل سات مما يسهل على المشاهدين استقبال برامجها بسهولة وبدون أي اشتراك.
التردد الجديد لقناة وان تي في الجزائرية
للاستمتاع بمحتوى القناة وضمان استقبال مستقر، يمكن ضبط التردد الجديد كما يلي:
- القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat)
- التردد: 10922 ميجاهرتز
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: SD / HD
نصائح لتثبيت قناة وان تي في الجزائرية بنجاح
- تأكد من توجيه طبق الاستقبال بدقة نحو القمر الصناعي نايل سات.
- استخدم دائمًا خيار البحث اليدوي (Manual Scan) لإدخال بيانات التردد.
- تحقق من ضبط الاستقطاب ومعدل الترميز بدقة لتفادي ضعف الإشارة.
- بعد انتهاء البحث احفظ القناة لتظهر ضمن قائمة القنوات على جهازك.
- في حالة ضعف الإشارة حاول تعديل زاوية الطبق تدريجيًا حتى الحصول على أفضل جودة بث.