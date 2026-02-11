تردد قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 06:29 مساءً - تستعد العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، والمباراة تقام على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، ويأمل كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

أعلنت مجموعة MBC أنها ستنقل المباراة بشكل مجاني، لتتيح للجماهير العربية متابعة اللقاء دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة، لذا إليكم ترددات قنوات أم بي سي الناقلة للمبارة عبر التالي:

تردد قناة MBC Action

الناقل الرسمي للمباراة بالتعليق العربي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي (V).

تردد قناة MBC مصر 2