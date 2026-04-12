أخبار اليمن : طلاب الشهادة الأساسية ينهون الاختبارات

طلاب الشهادة الأساسية ينهون الاختبارات
أنهى طلاب الشهادة الأساسية اختباراتهم اليوم بأمانة العاصمة والمحافظات، التي تقدم لها 302 الف و231 طالباً وطالبة موزعين على الفين و755 مركزاً اختبارياً.
وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار سير الاختبار النهائي بمركز عمر المختار بمديرية شعوب.. مستمعا من القائمين على المركز الى شرح حول الجهود التي بذلت لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.
و أشاد الوكيل عمار بجهود المعلمين والتربويين وثباتهم واستمرارهم في تأدية مهامهم، وتجاوزهم الظروف الاستثنائية الصعبة والتي بفضلها نجحت اختبارات الشهادة الأساسية والعملية التعليمية.
واعتبر نجاح الاختبارات انتصار يضاف إلى رصيد انتصارات الجبهة التربوية متجاوزة انعكاسات العدوان والحصار.
ونوه عمار بجهود أولياء الأمور في توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم الطلاب .. متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح.
