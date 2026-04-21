ريال مدريد بطل أوروبا للشباب
تُوّج ريال مدريد الإسباني بطلاً لدوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه بركلات الترجيح 4-2 على كلوب بروج البلجيكي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.
وأحرز ياكوبو أورتيغا هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 23 فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم شباب الفريق الملكي بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني عادل كلوب بروج الكفة عن طريق توبياس ينسين في الدقيقة 64.
وهذا هو اللقب الثاني لريال مدريد في البطولة بعد التتويج باللقب الأول موسم 2019-2020.
يذكر أن الفريق الأول لريال مدريد الذي يقوده المدرب ألفارو أربيلوا، ودّع دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي من الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ.
