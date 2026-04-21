أخبار اليمن : أمطار وحرارة ورطوبة.. تحذير مهم للمواطنين

أمطار وحرارة ورطوبة.. تحذير مهم للمواطنين
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن حالـة عدم استقرار الأجواء تسهم في تدفق الرطوبة من البحر الأحمر وخليج عـدن وتشكل السحب الركامية المزنية على المرتفعات الغربية.
وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفرقة قـد يصحبها الرعـد على أجـزاء من محافظـات صنعاء، عمران، صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز خلال اليومين القادمين وتتوسع الحالة الجوية لاحـقاً.
كما توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية لتتراوح العظمى بين 36 - 42 درجة مئوية.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها من جريان السيـول في الشعاب والوديـان ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار.
ونبه كذلك المواطنين في الصحارى والسهول الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة.
