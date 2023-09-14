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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

ملتقى “أنت سيدة المجتمع” يُكرّم سيدة الأعمال السورية “نغم تللو” بمناسبة يوم المرأة الإمارتية.

حصدت سيدة الأعمال السورية نغم تللو تكريماً هاماً خلال فعاليات ملتقى “أنت سيدة المجتمع” الذي تم تنظيمه في دبي بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارت بـ”يوم المرأة الإمارتية”، وبحضور سمو الشيوخ وأصحاب السعادة و كوكبة من الإعلاميين والمشاهير.

وفي هذه المناسبة، أشادت تللو بالفضل والعطاء الكبيرين الذين قدمتهم دولة الإمارات لجميع المغتربين فيها، مشيرةً إلى أنها حاولت ردّ الجميل والعرفان عبر مبادرة قامت بها تهدف إلى نشر السعادة مجاناً بالإضافة إلى التعامل مع الجهات الحكومية.

كما وتحدثت نغم تللو عن بداياتها في عالم العطور منذ ثمان سنوات والتي تحولت مع الأيام إلى حب وشغف، حيث بدأت من زجاجة عطر واحدة، مضيفةً بأنها تقوم بتركيب بعض العطور بنفسها، اعتماداً على خبرة اكتسبتها ومهارات طورتها، أدت بعد ذلك إلى افتتاح شركة Events تحت شعار “من الألم يخلق الأمل”.

وتابعت سيدة الأعمال السورية بأن صناعة العطر بالنسبة لها تقوم على فكرة معينة تلامس المشاعر وليس لمجرد الصناعة والبيع، ضاربةً مثلاً عطرها الخاص المستوحى من رائحة المطر في شوارع دمشق والممزوجة بياسمينها، مشيرةً إلى أن الجميع قادر على تصنيع العطور وبيعها، إلا أن الفكرة هي ترك بصمة في العطور وخلق ثقافة خاصة عبر معايير الهرم العطري.



