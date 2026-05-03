مخيمات VIP وتكييفات فريون.. كيف استعدت بعثة حج القرعة لراحة ضيوف الرحمن؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 10:24 صباحاً - تستعد بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية المصرية هذا العام لتقديم نسخة استثنائية من الخدمات، تضع "راحة الحاج" فوق أي اعتبار، وفي قلب المشاعر المقدسة، حيث تبلغ الرحلة ذروتها الإيمانية، نجحت البعثة في تحويل المخيمات بـ "عرفات ومنى" إلى خلايا عمل لا تهدأ، لضمان توفير أقصى سبل الرفاهية والأمان لضيوف الرحمن تحت شعار "حج بلا مشقة".

كيف تحولت مخيمات الحجاج المصريين إلى واحات أمان ورفاهية بالأراضي المقدسة؟

البداية كانت من "معركة المواقع"، حيث استطاعت البعثة بالتنسيق الرفيع مع السلطات السعودية، حجز مواقع استراتيجية و"ذهبية" لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، لتكون على مسافة خطوات من مسجد نمرة، وهو ما يجنب الحجاج عناء السير لمسافات طويلة في ظل الزحام والحرارة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت المفاوضات لتأمين مواقع متميزة في مشعر "منى"، تضمن سهولة الحركة والوصول إلى أماكن رمي الجمرات بيسر وسهولة.

أما عن التجهيزات الداخلية، فقد ودع الحجاج عصر المراوح التقليدية، حيث أعلنت البعثة عن تزويد كافة المخيمات بتكييفات "فريون" عالية القدرة، قادرة على قهر درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة، وتحويل الخيام إلى واحات باردة تمنح الحاج السكينة اللازمة لأداء العبادة. كما تم تركيب شبكة متكاملة من المظلات الواقية في الممرات الفاصلة بين المخيمات، لخلق مسارات مظللة تماماً تحمي الحجاج من أشعة الشمس المباشرة.



ولأن التفاصيل تصنع الفارق، فقد شملت خطة التطوير تحديثاً شاملاً لمنظومة الخدمات اللوجستية، عبر إنشاء حمامات حديثة ومطورة في مناطق المشاعر، روعي فيها أعلى معايير النظافة والتعقيم المستمر. هذه الاستعدادات المكثفة تعكس رؤية وزارة الداخلية في تطوير منظومة الحج، لتنتقل من مجرد "تنظيم رحلة" إلى "تقديم خدمة رعاية شاملة" تليق بالحاج المصري وتضمن له العودة إلى أرض الوطن بذكريات إيمانية نقية بعيدة عن أي إرهاق جسدي.