نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سموه لفخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، وتمنياته للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

فيما حمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من الازدهار والتقدم.

وبحث فخامته وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ، كما استعرضا آفاق التعاون المشترك بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ، بما يلبي تطلعاته نحو مستقبل مستقر ومزدهر ، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

من جانبه أعرب فخامة الدكتور رشاد العليمي عن تقديره للدعم الكبير التي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

حضر اللقاء، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وسعادة راشد علي راشد الكعبي مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية في وزارة الخارجية، وسعادة محمد عيسى بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.



