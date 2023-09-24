نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بيساو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 08:52 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا بيساو “عمرو سيسوكو امبالو”، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “عمرو سيسوكو امبالو”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “جيرالدو مارتينس”، رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.



