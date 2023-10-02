نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق معرض “أديبك 2023” في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2023″، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله.

ويشهد الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، مشاركة قادة القطاع وصناع السياسات والمبتكرين من أنحاء العالم. لتعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية.

وتستمر فعاليات “أديبك 2023” ، الذي تستضيفه “أدنوك” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، حتى يوم الخميس المقبل.

ويشمل الحدث الذي يقام هذا العام تحت شعار “خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً” ، برنامجا يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحول الرقمي المتعلقة بالطاقة. ومن المتوقع، وفق “وام”، أن يستقطب أكثر من 160٫000 زائر من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.

وتستعرض العديد من الشركات من مختلف مستويات منظومة الطاقة الابتكارات والتقنيات التي تدعم مسيرة القطاع لتحقيق الحياد المناخي. بما في ذلك تقنية “الالتقاط المباشر للهواء” و”التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه” والأنظمة الخضراء للتحليل الكهربائي للهيدروجين. واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع.

ويتيح المعرض الفرصة لزواره للتواصل مع أكثر من 2٫200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض و30 جناحاً دولياً.



