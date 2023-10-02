نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الباراغواي يستقبل عبدالله بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل رئيس جمهورية الباراغواي “سانتياغو بينيا”، سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، في العاصمة أسونسيون.

ونقل سموه للرئيس خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. وتمنياته لجمهورية الباراغواي وشعبها التقدم والازدهار.

وحمل “بينيا” سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الازدهار والرخاء.

وبحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها التنموية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والطاقة المتجددة والمناخ. وتطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعرف رئيس الباراغواي، خلال اللقاء، على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28”. مشيدا بإسهامات الدولة البارزة في العمل المناخي العالمي واستراتيجيتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، أن مكافحة تغير المناخ تتطلب نهجا تعاونيا دوليا شموليا ومبتكرا يقود إلى تحول ملموس في منظومة العمل المناخي العالمي.

وأشار، وفق “وام”، إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” ، سيوفر الفرص لبناء القدرات وبلورة الحلول العملية وحشد الجهود لتحقيق التقدم في العمل المناخي بما يدعم تطلعات الشعوب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى على عمق علاقات الصداقة مع جمهورية الباراغواي، وتطلع البلدين إلى الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة. بما يدعم رؤى البلدين التنموية، مشددا على حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الدولية البناءة القائمة على أسس من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب “بينيا”، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة مع دولة الإمارات ، مشيدا بما تضطلع به الدولة من أدوار إيجابية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



