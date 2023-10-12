نشكركم على متابعتكم خبر “بنك الإمارات دبي الوطني” يحذر من رسائل مشبوهة عبر الواتساب والـ SMS على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذر “بنك الإمارات دبي الوطني” من انتشار رسائل مشبوهة عبر تطبيق الواتساب، ومن خلال رسائل SMS ومنصات التواصل الاجتماعي، تحث المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات معينة، أو قد تطلب من مستلميها الضغط على روابط غير معروفة.

وبحسب “البيان”، نصح بنك الإمارات دبي الوطني، المستخدمين بتوخي الحذر والامتناع عن الضغط على أي روابط غير معروفة، والتحقق أولاً من صحة الرسائل المستلمة مع مرسلها قبل القيام بأي إجراء أو تنفيذ المطلوب فيها.