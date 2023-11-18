“أبوظبي لبناء السفن” تدمج صاروخ “MANSUP” في سفينة الهجوم السريع

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة “إيدج”، أنها ستقوم بدمج صاروخ أرض-أرض “MANSUP” في سفينة الهجوم السريع التي تقوم ببنائها، والتي سيتم إطلاقها في معرض “نافدكس” 2025.

وبحسب “وام”، ستقوم “أبوظبي لبناء السفن” بتصميم وبناء السفينة في دولة الإمارات باعتبارها الأولى من نوعها، كما ستعرض مجموعة من منتجات “إيدج” المتعلقة بالقطاع البحري وستتيح اختبارات الذخيرة الحية مع عروض توضيحية أخرى للعملاء، ما سيوفر منصة اختبار فعالة من أجل المزيد من التطوير.

ومن المقرر أن يتم تسليم السفينة وعرضها في “نافدكس 2025″، بما يشكل استمراراً لاستراتيجية الشركة فيما يخص عرض قدراتها التصميمية المتقدمة.

كما يجري الإعداد لأول عملية بيع وتصدير لسفينة الهجوم السريع، مما يشير إلى التوسع العالمي للشركة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “إيدج” ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن: “إن هذا التطور المذهل دليل دامغ على نجاح إستراتيجية التعاون الذي نشهده الآن بين شركات مجموعة “إيدج”، والذي سيوُفر المزيد من فرص البيع لشركة “سيات” و”أبوظبي لبناء السفن” ومنتجات “إيدج” الأخرى”.

وأضاف: “تؤكد هذه المبادرة التزام “أبوظبي لبناء السفن” بالابتكار، وتوفير منصة أساسية للتطوير المستمر، وتعزيز مجموعة منتجات “إيدج”، ولا ريب في أن تعاوننا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستُمهد الطريق لتحقيق تقدم كبير في قطاع الدفاع”.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإنجازات المهمة التي حققتها “إيدج”، بما في ذلك بيع صواريخ “MANSUP” إلى البحرية البرازيلية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 0.6 مليار درهم إماراتي، وخطاب النوايا الذي وقعته مع وزارة الدفاع الإماراتية بقيمة 1.102 مليار درهم إماراتي. وتمثل هذه النجاحات شهادة على تأثير وقدرات “إيدج” المتنامية في قطاع الدفاع، ما يمثل حقبة جديدة من الابتكار والتعاون.