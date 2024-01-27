نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن بطي يتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام أوزبكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يناير 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تسلم سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية لسعادة كامول إكراموف، القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.

وبحسب “وام”، رحب الشيخ مكتوم بن بطي، بالقنصل العام الأوزبكي بمناسبة تعيينه وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.