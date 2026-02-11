الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني رفض بلاده للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

إيطاليا تجدد رفضها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية

ووفقا لـ (آكي نيوز) قال تاياني في جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، "نعارض أي شكل من أشكال ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل"، في إشارة إلى قرار المجلس الأمني الإسرائيلي الأخير الخاص بتعميق أنشطة الاستيطان في الضفة.



ولفت تاياني إلى أنه "لطالما رفضنا بشدة الهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون على المجتمعات المسيحية وأماكن العبادة في الضفة الغربية".