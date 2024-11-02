الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يواجه يونيون برلين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنتظر بايرن ميونيخ مهمة صعبة عندما يستقبل فريق يونيون برلين، اليوم، السبت، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني بكرة القدم.

اليوم، وبنفس التوقيت أيضاً، يلعب فولفسبورغ مع أوجسبورغ، وهولشتاين كيل مع هايدنهايم، وآينتراخت فرانكفورت مع بوخوم، وهوفنهايم مع سانت باولي، ويلعب بوروسيا دورتموند مع لايبزيج الساعة 20:30.

أمس، تعادل باير ليفركوزن وشتوتغارت 0-0 في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 20 نقطة

2- لايبزيج: 20 نقطة

3- باير ليفركوزن: 16 نقطة

4- يونيون برلين: 15 نقطة

5- فرايبورغ: 15 نقطة