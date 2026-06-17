أوتشا: حالات نزوح جديدة في قطاع غزة

أوتشا: حالات نزوح جديدة في قطاع غزةأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، أنه وثق عدد جديدا من حالات النزوح في غزة، إثر استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، وفرض قيود على دخول المساعدات.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أنه وثق يوم الجمعة الماضية، في شرق مدينة غزة، نزوح عشرات العائلات بعد أن وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي كتلا إسمنتية صفراء تشير إلى مزيد من التوسع لما يسمى بـ "الخط الأصفر" غربا.

وأضاف البيان أنه وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أخبر أشخاص بقوا بالقرب من المنطقة مكتب أوتشا أن انعدام الأمن يزيد من الضغط عليهم للنزوح والتهجير مرة أخرى.

من جهة أخرى، أكد المكتب أن معبر كرم أبو سالم لا يزال نقطة الدخول الوحيدة للإمدادات المعتمدة، ما تسبب بالإضافة إلى أعمال البناء التي جرت هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع، في اختناق مروري كبير.

وشدد على أن قيودا لا تزال مفروضة على بعض المواد الحيوية، بما في ذلك مولدات الطاقة وقطع غيار الآلات المختلفة، مبينا أن المفاوضات الأخيرة مع سلطات الاحتلال قادت إلى رفع الحظر عن بعض المواد الأخرى، بما فيها بعض المواد اللازمة لتحسين تحديد حالة سوء التغذية.

وذكر المكتب أن الشركاء العاملون في المجال الإنساني أفادوا بأن العديد من العائلات النازحة حديثا غادرت دون خيامها أو ممتلكاتها، وفعلت فرق الإغاثة الإنسانية آلية الاستجابة المشتركة التي تديرها الأمم المتحدة لمساعدتهم، والتي تضمن تقديم دعم سريع للعائلات المتضررة من التطورات المفاجئة.