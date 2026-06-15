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مركز: 61 انتهاك صهيوني بسوريا بأسبوع

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مركز: 61 انتهاك صهيوني بسوريا بأسبوع

مركز: 61 انتهاك صهيوني بسوريا بأسبوع

دوت الخليج -
مركز: 61 انتهاك صهيوني بسوريا بأسبوع
رصد مركز سجل السوري، اليوم الاثنين، مالا يقل عن 61 انتهاكا ارتكبتها قوات العدو الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري المحتل خلال الأسبوع الماضي في الفترة ما بين يوم الاثنين 8 يونيو حتى نهاية الاحد 14يونيو الجاري.

وأوضح المركز في موجزه الأسبوعي، الذي نُشر على حسابه في منصة "إكس" أن هذه الانتهاكات تنوعت ما بين عملية احتجاز واحدة، وثماني عمليات إقامة نقاط تفتيش، وسبع عمليات مداهمة، وعمليتي قصف، و17 عملية تحليق للطيران، و18 عملية توغل، وثماني عمليات أخرى.

يأتي ذلك في ظل تصاعدٍ لافت في وتيرة الانتهاكات "الإسرائيلية" البرية في المناطق الحدودية بريف القنيطرة، وتكرار حوادث اعتقال مدنيين ورعاة خلال فترات سابقة، إلى جانب استمرار التوتر في القرى المحاذية للشريط الحدودي، وسط غياب إجراءات رادعة لحماية السكان المدنيين في القرى والبلدات الواقعة على طول خط الفصل.

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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