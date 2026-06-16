مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وأدّوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات جماعية مع "السجود الملحمي" أمام أبوابه، ونفذوا جولات استفزازية، تزامناً مع منع دخول المصلين المسلمين، ونصب الحواجز، بحسب ما نقلته وكالة "سند" الفلسطينية للأنباء.

وانتشرت عناصر شرطة العدو الإسرائيلي في باحات الأقصى وعلى بواباته؛ لتأمين حماية المتطرفين المقتحمين، وفرضت تشديدات أمنية بمحيط المسجد وعلى أبوابه، وعرقلت دخول المصلين إليه ومنعت آخرين.

وجاءت هذه الاقتحامات بالتزامن مع تسهيلات منحتها قوات العدو الإسرائيلي للمستوطنين، شملت تمديد ساعات الاقتحام في الفترتين الصباحية والمسائية.

ويقتحم المستوطنون الأقصى بشكل شبه يومي على فترتين (صباحية ومسائية) في محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، تصعيداً لافتاً في وتيرة اقتحامات المستوطنين، حيث اقتحم أكثر من 1552 مستوطناً باحاته تحت حماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي.

وتعرض المسجد الأقصى المبارك خلال شهر مايو الماضي تصعيداً خطيراً في الانتهاكات الإسرائيلية، تمثل في توسيع نطاق الطقوس وتصاعد أداء الطقوس والشعائر اليهودية العلنية داخل ساحاته، إلى جانب محاولات متكررة لفرض وقائع جديدة مرتبطة بمزاعم "السيادة" الإسرائيلية على المسجد.

وسُجّل اقتحام 7244 مستوطناً، تزامنًا مع دخول 2690 آخرين تحت غطاء "السياحة"، في ظل تصاعد تحريض جماعات "الهيكل" التي دعت لتكثيف الاقتحامات وإدخال القرابين وفرض طقوس تلمودية.

وكانت مؤسسة القدس الدولية، قد أصدرت ورقة رصدت اعتداءات العدو الإسرائيلي المرتبطة بهذه المناسبة خلال الأعوام الممتدة بين 2014 و2025، كاشفة عن تصاعد حاد وممنهج في أعداد المقتحمين، حيث سجلت الإحصائيات اقتحام 3108 مستوطنين للمسجد الأقصى طوال فترة الرصد.

وأظهرت المعطيات أن السنوات الأربع الأخيرة بين عامي 2022 و2025 استحوذت على نحو 74% من إجمالي أعداد المقتحمين. مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي يوظف هذه المناسبات "القومية" لسلب السيادة الإسلامية الكاملة عن المسجد الأقصى، وتحويله إلى ساحة مفتوحة لتنفيذ مخططات التهويد كأمر واقع.