العالم اليوم - فيديو.. ثعبان سام يقتحم مباراة نسائية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. ثعبان سام يقتحم مباراة نسائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 09:27 مساءً - تسبب ثعبان في تأخير بدء مباراة بين فريقي غريتر وسترن سيدني جاينتس وريتشموند تايغرز في منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم للسيدات السبت.

وشوهد الثعبان الأسود ذو البطن الحمراء، وهو من الأنواع السامة الموجودة في أنحاء شرق أستراليا، يزحف على أرض المعلب بإستاد بلاكتاون الرياضي الدولي بغرب سيدني.

وتم تأجيل ضربة البداية نحو 30 دقيقة بينما كان المسؤولون ينتظرون وصول مروض ثعابين.

وأظهر تسجيل مصور منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، مروض الثعابين هادئا بعدما رفع الزاحف الصغير من الملعب بكل ثقة وسهولة.

وقالت بريانا هارفي قائدة فريق جاينتس لكرة القدم النسائية لمحطة فوكس في أثناء التأخير "يوجد ثعبان أسود صغير ذو بطن حمراء على الأرض في هذه اللحظة، في أحد الجيوب البعيدة".

وأضافت "درجة الحرارة هنا 34 درجة، ونحن محاطون بالأدغال، لذلك أعتقد أن الأمر ليس مفاجئا".