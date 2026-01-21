المغرب يحقق مكاسب تتجاوز مليار دولار فى كأس أمم أفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:20 صباحاً - كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، عن تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تجاوزت العوائد حاجز المليار دولار، بما يغطي حجم التكاليف التي تحملتها الدولة من أجل إنجاح الحدث القاري.

كأس الأمم الأفريقية 2025

وأكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، في تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية، أن المؤشرات الأولية للبطولة جاءت إيجابية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن المغرب ضخ استثمارات تجاوزت مليار يورو في البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بتنظيم البطولة، في مقابل عائدات فاقت هذا الرقم سواء من المداخيل المباشرة أو غير المباشرة.

وأوضح مزور أن عوائد البطولة شملت قطاعات متعددة، أبرزها السياحة وحركة الزوار، إلى جانب الانتعاش الكبير في معدلات الاستهلاك خلال فترة المنافسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن مرحلة الإعداد والتنظيم لكأس الأمم الأفريقية ساهمت في خلق مئات الآلاف من فرص العمل، ما منح دفعة قوية لسوق الشغل، ولم يقتصر التأثير الإيجابي على فترة إقامة المباريات فقط.

وأشار الوزير إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم الاستهلاك، حيث زادت مبيعات السيارات بأكثر من 35%، بينما ارتفع معدل الاستهلاك العام بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة تنظيم البطولة. واختتم وزير الصناعة والتجارة المغربي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمارات المخصصة لتنظيم كأس أفريقيا تمثل نحو 80% من الاستثمارات المطلوبة لاستضافة كأس العالم مستقبلًا، معتبرًا أن البطولة القارية شكّلت نجاحًا اقتصاديًا كبيرًا واستثمارًا استراتيجيًا يعود بالنفع على جميع المغاربة.

السنغال بطل أمم أفريقيا 2025

يُذكر أن منتخب السنغال توج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد فوزه على منتخب المغرب بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.