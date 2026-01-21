بوجوده نصنع الكثير من الفرص.. آرنى سلوت: سعيد بعودة محمد صلاح إلى صفوف الريدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:23 صباحاً - أعرب آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، عن سعادته بعودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق بعد مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن تواجده على أرض الملعب يعزز قدرة الفريق على خلق المزيد من الفرص والتسجيل.

مارسيليا ضد ليفربول

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا: أنا سعيد بعودة مو، ففي غيابه قدمنا أداءً جيدًا من حيث قلة الفرص، لكن وجوده معنا يعني أننا نصنع المزيد من الفرص، وهو لاعب قادر على تسجيل الأهداف. وأضاف سلوت: خلق الفرص أمر جيد، لكن الحكم علينا يعتمد على النتائج. علينا أن نسجل الأهداف ولا نسمح بفرص في الجهة المقابلة.

وفي سياق آخر، رفض سلوت تقديم تفسير واضح لغياب إبراهيما كوناتي عن قائمة الفريق، مكتفيًا بالقول: لم يسافر إيبو لأمر عائلي، سأتحدث معه غدًا. لم يسافر معنا، هذا كل ما في الأمر.

وتطرق المدرب الهولندي إلى الشائعات التي ربطت تشابي ألونسو بتولي تدريب ليفربول، موضحًا موقفه بروح الدعابة: اتصل بي قائلاً إنه سيتولى المنصب في غضون ستة أشهر! لا، لا، لا.. هذا أحد أغرب الأسئلة التي طُرحت عليّ على الإطلاق.

وواصل: أعمل هنا منذ 18 شهرًا، وأنا راضٍ عن عملي. فزنا بالدوري، لكننا واجهنا صعوبات أكثر هذا الموسم، وهذا طبيعي. وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي ليفربول ما زالت تدعم سلوت بشكل كامل، رغم سلسلة النتائج المخيبة للفريق مؤخرًا، والتي وصلت إلى 12 مباراة دون هزيمة ولكن دون تحقيق الأداء المرجو.