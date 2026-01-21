هند الضاوي: نتنياهو يتهرب من انتخابات 2026 خوفًا من السقوط السياسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:23 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الانتخابات الإسرائيلية كان من المفترض إجراؤها خلال الربع الأول من عام 2026، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي حديث رسمي عن موعد محدد لها، في ظل التطورات والأحداث المتلاحقة التي شهدتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

انتخابات اسرائيل

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحايل على استحقاق الانتخابات، خشية أن تُسفر عن وصول المعارضة إلى الحكم، أو أن تفتح باب التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، فضلًا عن تخوفه من تشكيل حكومة جديدة قد تُنهي مستقبله السياسي.

نتنياهو وصراع السلطة

وأشارت هند الضاوي، إلى أن موعد الانتخابات بات طي الكتمان بالنسبة لنتنياهو، مؤكدة أنها لا تعتقد أنه سيذهب إلى الانتخابات بإرادته الحرة، خاصة أن أجندته السياسية خلال المرحلة الحالية تقوم على الدخول في حروب وصراعات متتالية، بهدف التهرب من الاستحقاق الانتخابي.