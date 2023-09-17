العالم اليوم - وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 11:17 مساءً - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر ليل الأحد، وفاة الفنان أشرف مصيلحي.

ورحل مصيلحي بعد معاناة استمرت نحو عامين مع مرض السرطان، وعاش أيامه الأخيرة في العناية المركزة ثم توفي في منزله.

وكانت زوجته المخرجة منال الصيفي أعلنت إصابته بورم في الدماغ، وطلبت من محبيه الدعاء له بالشفاء.

وكان أبرز عمل شارك به الفنان الراحل مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول جهود الجيش المصري في مواجهة الإرهاب.