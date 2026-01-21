العودة لسكة الإنتصارات.. القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 11:19 صباحاً - يحل نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ضيفاً على نظيره نادي كارباغ الأذربيجاني مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها "ملعب توفيق بهراموف معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل نسور فرانكفورت اللقاء وهم في المركز ثلاثة وثلاثين بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط، حيث يسعى الفريق الألماني لتصحيح مساره القاري وتحقيق فوز يحيي آماله في التأهل، خاصة وأنه يعاني من تذبذب النتائج مؤخراً بعد تعادله المثير أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني.

في المقابل، يطمح فريق كارباغ لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس والعشرين برصيد 7 نقاط، ويدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في حصد النقاط الثلاث للتقدم نحو مراكز التأهل للأدوار الإقصائية.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد كارباغ

تقام المباراة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الأوقات التالية:

الساعة 07:45 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 08:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد كارباغ

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، الناقل الحصري للبطولة في المنطقة، بصوت المعلق العربي محمد المبروكي.

كما يمكنكم متابعة المباراة عبر تطبيق beIN Connect ومنصة TOD.